04 Ocak 2021 Pazartesi 17:14 | Son Güncelleme:
Yeni bir çift mi doğuyor? Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül ile Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin...
Sinemaport Ödülleri sahiplerini bulurken iki önemli isim dikkatleri çekti. Son dönemin en popüler isimlerinden olan Sefirin Kızı'nın Nare'si Neslihan Atagül 'En İyi Kadın Oyuncu' Sen Çal Kapımı'nın Serkan'ı Kerem Bürsin 'En İyi Erkek Oyuncu' ödülüne layık görüldü.
Sinemaport Ödülleri sonuçlandı. En İyi Kadın Oyuncu Neslihan Atagül, En İyi Erkek Oyuncu Ödülü ise Kerem Bürsin'e verildi.
Neslihan Atagül, Star TV'de yayınlanan başrollerini Engin Akyürek ile paylaştığı Sefirin Kızı dizisinde Nare karakterine hayat veriyor. Sancar ve Nare’nin büyülü aşkından bahseden dizi yayınlandığı her hafta sosyal medyanın zirvesinde yer alıyor. Neslihan Atagül ise başarılı oyunculuk performansıyla beğeni toplarken bu ödülü sonuna kadar hak ediyor.
Kerem Bürsin de Güneşi Beklerken dizisiyle başladığı oyunculuk kariyerindeki zirveyi Hande Erçel ile birlikte rol aldığı Sen Çal Kapımı dizisinde Serkan karakterine hayat veriyor. Kerem Bürsin de başarılı oyunculuğu ile ödülü hak ediyor.