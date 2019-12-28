Yemin'in Reyhan'ı Özge Yağız'dan samimi açıklamalar! 'İçten içe ne kadar yandığımı bilseler...'

Reyting rekortmeni Yemin dizisinin Reyhan'ı Özge Yağız, 'Magazin Hattı' programına konuştu. Diziyle ilgili açıklamalarda bulunan Yağız, "Yemin'e ilk işim diyebilirim. Yaptığım işten aldığımız sonuçtan çok mutluyum. Yaşadıklarıyla benden çok uzak bir karakter. Çünkü ben evlilik nedir bilmiyorum, zorla bir evde tutulmak nedir bilmiyorum. O moda girmek çok zor oldu o yüzden ilk başta benim için. Yoksa tabii ki de Reyhan'la benzeyen özelliklerimiz var. Ben mesela Reyhan kadar olmasa da sabırlıyım. Ama bazen onun sabrı beni bile çatlatıyor. Yönetmen monitör başında çıldırıyor ben konuşmadıkça ben de sahnede çıldırıyorum konuşmadıkça." dedi.

İşte Özge Yağız'ın diğer açıklamalarından satır başları...

"Sosyal medyadaki bazı yorumlara gerçekten çok gülüyorum. Çünkü ben gerçekten susmak istiyormuşum gibi tepkiler alıyorum. Halbuki içten içe ne kadar yandığımı bilseler..."

"Şuan 50+ fan club taşıyorum. Bütün teyze furyası beni benimsemiş sahiplenmiş durumda.

Baya evlerinin kızı modundayım ve bu benim çok hoşuma gidiyor. Çünkü gören kendi evladı gibi sarılıyor. Bu tepkiler çok hoşuma gidiyor."

"Reytingler bizi de şoka uğrattı. Her hafta farklı dizilerle yarışıyoruz. Aldığımız sonuçlar sette coşku yaratıyor. O yüzden çok güzel getirileri oluyor."

"Bana herkes Türkan Şoray'ın gençliği diyor. Bunu duyuyorum en çok. Bu da beni çok mutlu ediyor."

"Demer Evgar'ı inanılmaz zirvede görüyorum. Haluk Bilginer'le oynamayı da çok istiyorum. Bilginer'le küçücük bir şey paylaşmayı bile çok isterdim. Belki bir gün gerçekleşir."