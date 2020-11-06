Yemin'den Sol Yanım'a transfer olan Özge Yağız'ın 1 milyon sevinci

‘Sol Yanım' adlı yeni dizi, Star TV'de ekranlara gelmek için geri sayıma başladı. Genç yıldızları usta isimlerle buluşturacak olan dizinin yayınlanan tanıtımı da büyük merak uyandırdı. Yemin'den ayrılan Özge Yağız ise Sol Yanım'da kilit bir isme hayat verecek. Yağız’ın performansı merakla bekleniyor.

1 MİLYONA ULAŞTI

Özge Yağız'ı dizinin heyecanı sararken, sevindiren bir gelişme daha yaşandı. Yağız, Instagram'da 1 milyon takipçiye ulaştı. O anları hikayesinden kutlayan oyuncu, "Sonsuz sevgi 1 milyon... Biz kocaman bir aileyiz kenetlendikçe büyüyen" mesajını paylaştı.

SOL YANIM DİZİSİNİN OYUNCULARI

Geçmişten geleceğe taşınan aşkların ve tesadüflerin hikayesini konu alındığı ‘Sol Yanım’ın başrollerinde Özge Yağız, Tolga Mendi, Cemre Baysel, Emre Bey, Defne Samyeli ve Cansel Elçin gibi isimler yer alıyor. Yayınlanan ilk tanıtımla birlikte dizinin merakla beklenen karakterleri de ortaya çıktı.

SOL YANIM DİZİSİNİN KONUSU

‘Sol Yanım’ seyirciyi genç yaşta kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmiş ve annesinin bakımını üstlenmiş Serra ile varlıklı Kutlusay Ailesi’nin veliahtı Selim’le tanıştıracak. Serra ve annesinin mütevazı mahalle hayatına karşılık, Kutlusay Malikanesi ve ailenin göz alıcı lüks yaşamı hikayenin merkezinde yer alacak.

İŞTE SOL YANIM DİZİSİNİN TANITIMI;



