Yemin dizisi 3. sezon yayınlanacak mı? Yapım şirketinden Özge Yağız ile ilgili önemli açıklama!

Yemin 3. sezonu ile ilgili beklenen açıklama dizinin yapım şirketinden geldi. Yemin dizisi geçtiğimiz günlerde sezon finali yapmış, dizide Reyhan karakterini canlandıran Özge Yağız diziye veda etmişti. Yapım şirketi dizinin 3. sezonu ve Özge Yağız ile ilgili beklenen açıklamayı yaptı. İşte o açıklama...



YEMİN DİZİSİ 3. SEZON YAYINLANACAK MI?

Dizinin yapım şirketinden yapılan açıklamada “Özge Yağız’ın önümüzdeki sezon “YEMİN” dizisinde olmayacağı haberleri doğrudur. Bu ayrılık oyuncumuzun ne sözleşmesi, ne de senaryo gereği rolü bittiği için gerçekleşmiştir” ifadelerine yer verildi.

Dizinin 3. sezonuyla ilgili ise “Önümüzdeki sezon, hikayemizi ilk günkü heyecanımızla anlatmaya devam edeceğiz. Anlayışınıza, sağduyunuza ve ilginize teşekkür ederiz. 3. sezonda görüşmek üzere” açıklaması yapıldı.