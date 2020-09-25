Yemin 260. yeni bölüm fragmanı yayında! Feride'nin başı belada!

Kanal 7'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Yemin yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yemin’de bu akşam Oya Feride’den şüphelenmeye başlıyor. Kemal ise Narin’in yeniden görebilmesi için elinden geleni yapıyor. Oya’nın Feride’den şüphelenmesi olayları daha da karıştıracak gibidir. Öte yandan Reşit vazgeçecek gibi değildir

YEMİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Reşit, Feride’yi tanıdığını söyleyecek mi? Kumru’nun sessiz kalması ile havuza düşen Narin’in imdadına Kemal yetişir. Neyse ki kimse bir zarar görmeden bu badire atlatılır. Kemal öte yandan Narin’in gözlerinin tekrar açılabilmesi için çareler aramaktadır. Narin sevdiği adamın yüzünü bir daha görememekten korkarken Kemal doktordan duyacağı iki ümitli söze bel bağlamıştır. Doktor ne diyecek?



