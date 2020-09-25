25 Eylül 2020 Cuma 09:37 | Son Güncelleme:
Yemin 260. yeni bölüm fragmanı yayında! Feride'nin başı belada!
Kanal 7 ekranlarının 3. sezonuyla yoluna devam eden dizisi Yemin'in yeni bölümlerinde heyecan bitmiyor. Yemin 260. yeni bölüm fragmanı yayında. Yeni bölümden ilk fragman paylaşıldı. Fragmanda iki soru dikkat çekti Emir'in yatağında ne işin var? Narin'in gözü açılacak mı?
Kanal 7'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen dizisi Yemin yeni sezonuyla kaldığı yerden devam ediyor. Yemin’de bu akşam Oya Feride’den şüphelenmeye başlıyor. Kemal ise Narin’in yeniden görebilmesi için elinden geleni yapıyor. Oya’nın Feride’den şüphelenmesi olayları daha da karıştıracak gibidir. Öte yandan Reşit vazgeçecek gibi değildir
YEMİN YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Reşit, Feride’yi tanıdığını söyleyecek mi? Kumru’nun sessiz kalması ile havuza düşen Narin’in imdadına Kemal yetişir. Neyse ki kimse bir zarar görmeden bu badire atlatılır. Kemal öte yandan Narin’in gözlerinin tekrar açılabilmesi için çareler aramaktadır. Narin sevdiği adamın yüzünü bir daha görememekten korkarken Kemal doktordan duyacağı iki ümitli söze bel bağlamıştır. Doktor ne diyecek?