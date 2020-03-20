Yemekteyiz 20 Mart Cuma günü kazananı kim oldu? İşte Yemekteyiz haftanın birincisi…
Yemekteyiz 20 Mart Cuma günü kazananı arama motorlarında araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da heyecanla takip edilen Yemekteyiz, TV 8'de yayınlanıyor. Yarışmada birbirinden iddialı kişiler yarışıyor. Yemekteyiz haftanın birincisi ve yarışma detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz.
Bu hafta Yemekteyiz haftanın birincisinin belirleneceği final gününde Serkan Karaman ev sahibi olacak. Serkan Bey'in yemeklerinin ardından günün puanlaması yapılacak ve haftanın kazananı yani 10 bin liralık ödülün sahibi belli olacak.
YEMEKTEYİZ HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?
Yemekteyiz 20 Mart Cuma haftanın birincisi henüz belli olmadı. Sonuçlar açıklandığında haberimiz içerisine eklenecektir.
YEMEKTEYİZ SAAT KAÇTA BAŞLIYOR?
Büyük çekişmelere sahne olan yemek programı Yemekteyiz, TV 8 ekranlarında hafta içi her gün 16.00’da başlıyor.