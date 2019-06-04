Yedinci Koğuşta sıra dışı bir Aras

Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı filmde İynemli, sıra dışı bir babayı canlandıracak. Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak. Çekimleri Muğla ve İstanbul-Beykoz’da gerçekleştirilecek olan projenin yönetmenlik koltuğuna Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Filmin yeni sezonda beyazperde de seyircisiyle buluşması bekleniyor.