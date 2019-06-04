04 Haziran 2019 Salı 08:00 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 08:00
Yedinci Koğuşta sıra dışı bir Aras
‘Yedinci Koğuştaki Mucize’ adlı sinema filminin çalışmalarına başlandı.
Aras Bulut İynemli’nin başrolünde yer aldığı filmde İynemli, sıra dışı bir babayı canlandıracak. Etkileyici ve sıcak bir senaryoya sahip olan film; bir baba ile kızının umut dolu, mucizelere dayanan hikayesini beyazperdeye aktaracak. Çekimleri Muğla ve İstanbul-Beykoz’da gerçekleştirilecek olan projenin yönetmenlik koltuğuna Mehmet Ada Öztekin oturuyor. Filmin yeni sezonda beyazperde de seyircisiyle buluşması bekleniyor.