Yatıya Misafirim Var 22 Aralık puan durumu: Serap Hanım kaç puan aldı?

Kanal D'nin sevilen ve ilgi ile takip edilen yarışma programı Yatıya Misafirim Var'da bugün haftanın ikinci günü. Yatıya Misafirim Var 22 Aralık 17. bölümde Malatya'da çekildi. Tüm yarışma takipçileri Yatıya Misafirim Var 22 Aralık puan durumu nasıl? Serap Hanım gün sonunda kaç puan aldı? gibi soruların yanıtlarını araştırıyorlar. İşte tüm merak edilenler...

YATIYA MİSAFİRİM VAR'DA BUGÜN NELER YAŞANACAK?

Bu haftanın ikinci yarışmacısı olan Malatya’dan Serap Karlıdağ, diğer 4 yarışmacıyı en iyi şekilde ağırlamaya çalışacak, yörenin lezzetli yemeklerini tadan yarışmacılar kentin tarihi ve turistik yerlerini gezecekler.

YATIYA MİSAFİRİM VAR 22 ARALIK PUAN DURUMU NASIL?

Yatıya Misafirim Var 22 Aralık puan durumu henüz belli olmadı. Yarışmaıların verdiği puanlar açıklanır açıklanmaz haberimizin içerisine eklenecektir.

YATIYA MİSAFİRİM VAR FORMATI NEDİR?

Daha önce birbirlerini hiç tanımayan 5 yarışmacı, 5 farklı şehirde kıyasıya mücadele edecek. Yarışmacılar, her gün başka bir şehirde, o şehri temsil eden yarışmacının evinde misafir olacak ve geceyi orada geçirecek. Konuklar, o şehrin kültürünü tanıyacak, yemeklerini yiyecek ve misafirperverliğini yaşayacak.

Yarışmacılar, günün sonunda ev sahibine puan verecek. Ertesi gün, başka bir şehir, başka bir yarışmacı ile şehirlerarası mücadele devam edecek. Eğlenceli, bir o kadar da stresli anların yaşanacağı programda, hazırlanan yemekler damaklara, gezilen görülen yerler de gözlere hitap edecek.

Her yarışmacının kendine özgü hayat hikayesi, yaşam şekli izleyiciyle buluşacak. Her bölümde başka bir şehir, başka bir yaşam tarzı ve hayat hikayesi ekrana gelecek. İzleyiciler bazen gülecek, bazen de yarışmacıların çekişmeli sahnelerine tanıklık edecek.