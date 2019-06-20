Yatak odasındaki böceğe 20 bin TL

Miss Model of Turkey 2005 birincisi Sinem Sülün, yatak odasındaki prize böcek yerleştirdikleri iddiasıyla 2 yıl 6 ay hapis cezası alan eski kayınvalidesi Hikmet Birsen Yüksel, kayınpederi Sami Yüksel ve boşandığı eşi Mustafa Yüksel'e 500 bin TL tazminat davası açtı. Mahkeme önceki gün görüldü. Sinem Sülün, dilekçesinde, "Evliliğim sadece 9 ay sürmüştür. Yatak odam, gizlice dinlenerek özel hayatıma, en mahrem ve en özel alanına tecavüz edilmiştir" dedi. Davalıların avukatı ise tescilli güzelin iddialarının komplo olduğunu belirterek davanın reddini istedi. Tüm delillerin toplandığını belirten mahkeme, Sinem Sülün’ün açtığı 500 bin TL’lik tazminat davasını kabul etti. Mahkeme, Hikmet Birsen Yüksel ile Sami Yüksel’in 31 Mart 2014 tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte 20 bin lira tazminatın Sinem Sülün’e ödenmesine karar verdi. Mahkeme, eşi Mustafa Yüksel’e açılan davayı ise reddetti.