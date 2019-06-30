Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil, geçen yıl 18 Ekim'de banyoda düşmüş, kaburgaları kırılmış, tedavi sürecinde ise Kaçış Sendromu hastalığı nüksetmişti. Zor günleri atlatan Mehmet Ali Erbil'in ne zaman taburcu edileceği belli oldu.
Mehmet Ali Erbil'in kızı Yasmin, babasıyla hastane bahçesinde çektirdiği fotoğrafı "Babam geliyor, az kaldı" sözleriyle paylaşmıştı. Uzun süredir tedavi altında olan Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi. Zor günleri atlatan ünlü şovmenin salı günü taburcu edilmesi bekleniyor.