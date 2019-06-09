Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı

Sunuculuğunu yaptığı programın bitmesiyle beraber soluğu alışverişte alan Yasmin Erbil'e yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyleyen Yasmin Erbil, "Babam hastanede son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu. (HT Magazin)