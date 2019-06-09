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09 Haziran 2019 Pazar 12:45 | Son Güncelleme: 09 Haziran 2019 Pazar 12:49

Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı

Yasmin Erbil Mehmet Ali Erbil'in son durumunu açıkladı

Yasmin Erbil babasının zor günleri geride bıraktığını söyledi.

Sunuculuğunu yaptığı programın bitmesiyle beraber soluğu alışverişte alan Yasmin Erbil'e yakın bir kız arkadaşı da eşlik etti. Babası Mehmet Ali Erbil'in zor günleri geride bıraktığını söyleyen Yasmin Erbil, "Babam hastanede son günlerini geçiriyor. Önümüzdeki günlerde nasipse artık evde olacak. Durumu çok çok iyi. Bir kez daha bu zor zamanlarda bizimle beraber olan herkese çok teşekkür ediyorum." açıklamasında bulundu. (HT Magazin)

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