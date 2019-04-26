Yasin Öztekin'in eşi Mücella Öztekin'in son hali görenleri şaşırtıyor!

Göztepe’nin başarılı futbolcusu Yasin Öztekin’in eşi Mücella Öztekin verdiği kilolarla dikkat çekiyor. Kızına hamile olduğu dönemde 107 kiloya ulaştığını söyleyen Öztekin, düzenli yaptığı spor ile aldığı tüm kiloları geri verdiğini belirtti. Kendisine kaç kilo verdiğini, kaç ay spor yaptığını ve ne hissettiğini sorduk içtenlikle yanıtladı.

Düzenli spor yaptığınızı biliyoruz. Kaç kilo verdiniz bugüne kadar?





Ben her zaman zayıf bir insandım. Evlendiğimde 55 kiloydum, çok yemek yiyip kilo almayan bir tiptim hani bütün kadınların hayali olan... Sonrasında evliliğimin birinci yılında hamile kaldım. Bir kadında bilinç çok önemli... Anneme çok benzerim. 5 kardeş arasında en çok anneme benzeyen benim sanırım... Bana hep en geç hamileliğinde annene benzersin derlerdi demek ki bunu benimseyip bilinçaltıma farkına varmadan bunu işlemişim. Hamileliğimin sonunda 107 kiloyla doğuma girdim. Bu bir rekordu, 9 ayda 52 kilo aldım ama bir insan 9 ayda 52 kilo alacak kadar ne yiyebilir diye kendimi sorguluyorum. Bilinçaltımda kilo almak varmış hamilelikte... Benim şansım, 55 kiloyla hamile kalmaktı, zayıf olmanın ne kadar güzel his olduğunu biliyordum.

“YAŞAMAK İÇİN Mİ YEMEK YEMEK İSTİYORSUNUZ, YEMEK YEMEK İÇİN Mİ YAŞAMAK İSTİYORSUNUZ?”

Ne kadar süredir düzenli spor yapıyorsunuz?







Şu an 4 aydır düzenli olarak haftada beş gün spor yapıyorum. İnanın bana, aynadaki değişimi görünce kendinizi o kadar iyi hissedeceksiniz ki... Sadece şu soruyu sorunuz kendinize: yaşamak için mi yemek yemek istiyorsunuz, yemek yemek için mi yaşamak istiyorsunuz?

“6 AYDA 22 KİLO VERDİM”

Spor yaparken ne hissediyorsunuz?





Ben bu soruyu kendime sordum ve cevabı net oldu. Ben aynaya baktığımda, fit vücudumu görmek istedim. Çok diyetler yaptım, çok aç kaldım. Aklınıza gelmeyen diyetler denedim. Kilo verdim, hep geri aldım. Sonrasında beyin gücüyle ilgilendim. Bir yemeğe ne kadar anlam yüklersen, o kadar vücudunda etki gösterir. Böyle olmayacak dedim canımın istediği her şeyi yedim. Vücudun anatomisini araştırdım. Herkes dünyaya, midesinin kendi yumruk büyüklüğünde dünyaya gelir. Normalde herkes bu porsiyondan doyması gerekiyor, hiçbir şey yasaklamadım kendime… Çünkü yasakladıkça daha da iştah açılıyordu, canım ne isterse yedim. Yalnız porsiyonum yumruk büyüklüğünde kaldı böylece hedef kiloma geldim. Totalde 6 ayda 22 kilo verdim.

Kilo vermek isteyenlere ne tavsiyelerde bulunmak istersiniz?

