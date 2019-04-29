Yasemin Şefkatli 'İdo'nun ayaklarını yıkar mısın?' sorusuna bakın ne cevap verdi

Kendi adına bir marka kuran ve sanatçı İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo ile uzun zamandır aşk yaşayan model Yasemin Şefkatli, 'İlkbahar-yaz 2019' koleksiyonlarını tanıttığı bir lansman gerçekleştirdi. Etkinlikte sevgilisi İdo Tatlıses ile objektiflere poz veren Yasemin Şefkatli, ilişkilerine dair ilginç açıklamalar yaptı. "İdo kıskanç mı? Kıyafetlerinize karışır mı?" sorusuna gülümseyen Şefkatli, "Birbirimizin kıyafetlerine karışıyoruz. Sosyal medyada paylaşım yaparken bile birbirimize 'Bunu paylaşayım mı?' diye soruyoruz. Sonra da maço diyorlar İdo'ya" şeklinde yanıt verdi. Şefkatli'ye, manken İpek Tanrıyar'ın çok konuşulan "Kocamın ayaklarını yıkarım" açıklaması soruldu. Güzel model bu soruya ise şu cevabı verdi: Ben de İdo'nun ayaklarını yıkarım, ne olacak ki...

İBO TEŞEKKÜR ETMİŞTİ

Daha önce de "Bizim ilişkimizde İdo ne derse o olur. Bu durum benim hoşuma gidiyor" diyen Yasemin Şefkatli, müstakbel kayınpederi İbo'dan teşekkür mesajı almıştı.













