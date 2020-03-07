Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk filmi Zengo vizyona girdi. Sosyal medyada yayınlanan komik videolarıyla üne kavuşan Yasemin Sakallıoğlu'nun ilk sinema filmi "Zengo"nun halk galası gerçekleştirildi. Dün akşam halk galasına katılan Sakallıoğlu'nun makyajlı hali sosyal medya gündemine bomba gibi düştü. İzleyiciler Yasemin Sakallıoğlu'nun hayatı ile ilgili araştırma yapmaya başladı. İşte Yasemin Sakallıoğlu kimdir? Yasemin Sakallıoğlu kaç yaşında, nereli? sorularının yanıtı...

YASEMİN SAKALLIOĞLU KİMDİR?

Yasemin Sakallıoğlu 1988 yılında İstanbul’da doğdu. Yasemin Sakallıoğlu bir çok instagram fenomeni ve sosyal medya ünlüsü içerisinde Drama ve Oyuncunluk eğitimi alan nadir fenomenler içerisinde yer alıyor. Taklit yapmaya annesini taklit ederek başlayan Yasemin Sakallıoğlu 2019 Nisan Ayında Burak Yırtar ile nişanlandı.

Komedyen ve oyuncu Yasemin Sakallıoğlu, Aydın Üniversitesinde Drama ve Oyunculuk eğitimi aldı. Sosyal medya üzerinden yayınladığı komedi videoları ile meşhur olan Yasemin Sakallıoğlu, Karadenizli Yasemin olarak tanınıp sevildi. Bu özelliği ile televizyon ve film yapımcılarının ilgilisini çeken Sakallıoğlu, “Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz” adlı diziye dahil olarak Lütfiye karakterini canlandırdı.

Yasemin Sakallıoğlu yer aldığı televizyon dizisinin ardından Burak Yırtar’la nişanlandı. “Jet Sosyete” adlı dizide de rol alan Yasemin Sakallıoğlu geleceğin parlak komedyenlerinden olacağının sinyallerini verirken İnstagram hesabında 3 Milyon’a yakın takipçisi bulunurken, youtube kanalıda bulunuyor.

ZENGO VİZYONA GİRDİ

Sakallıoğlu, hayatında ilk kez bu kadar heyecanlandığını anlatarak, "Beni bugünlere halk getirdi. Video çekerek bugünlere geldim ve böyle bir filmin kutlamasının da bence en çok halkla yapılması gerekiyordu. O yüzden sevenlerimle bir arada olmaktan çok mutluyum." dedi.

Sakallıoğlu'nun yanı sıra oyunculardan Dilşah Demir, Ece İrtem ve Semih Varol'un katıldığı gösterim, Mall Of Istanbul'da yapıldı. Ekip gösterim öncesinde takipçileriyle buluşarak, kendilerini görmeye gelenleri sahneden selamladı ve onlarla fotoğraf çektirdi. Filmin senaryosunu da kaleme alan Sakallıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, filmin senaryo aşamasıyla birlikte 20 ayda tamamladığını söyledi.