Yasemin Özilhan'a eşinden uyarı geldi! Çantasında çikolata taşıyor

Oyuncu Yasemin Özilhan ve iş insanı İzzet Özilhan 2011 yılında dünyaevine girmişti. Çift evlendikten kısa bir süre sonra anne-baba olmuştu. İki çocuk annesi olan Yasemin Özilhan, zayıfığıyla dikkat çekiyor.

Eşi İzzet Özilhan’ın “Çok zayıfsın, artık biraz kilo almalısın” diye uyardığı Yasemin Özilhan tatlıya başladı.

ÇANTASINDA ÇİKOLATA TAŞIYOR

Sabahları çilek reçeli yediğini, öğle ve akşam ise bulgur pilavı ile makarna tükettiğini, çantasında çikolata taşıdığını söyledi.