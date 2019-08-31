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  3. Yaşar İpek'le boşanma aşamasında olan Seren Serengil hastanelik oldu

Yaşar İpek'le boşanma aşamasında olan Seren Serengil hastanelik oldu

Yaşar İpek'le boşanma aşamasında olan Seren Serengil hastanelik oldu

Bir süredir evliliklerini sonlandırma noktasına gelen Yaşar İpek ile Seren Serengil arasında sular durulmuyor. Son olarak İpek'in tüp bebek tedavisi sırasında kendisini kandırdığını söylediği Serengil, gece saatlerinde hastaneye kaldırıldı.

Şimdilerde hamile olan Seren Serengil ile Yaşar İpek'in sancılı boşanma süreci magazin gündeminden düşmüyor. Karşılıklı suçlamalarda bulunan çiftten Yaşar, son olarak "Magazin Burada’ya konuştu. Geçtiğimiz yıl evlendiği ve bir aylık hamile olan eşi Seren Serengil ile medeni bir şekilde ayrılmayı başaramadıklarını anlatan Yaşar İpek, açıklamalarıyla olay yarattı.

MİTOKONDRİ NAKLİNİ KABULLENEMEDİ

Yaşar İpek, Serengil’in hamilelik süreciyle ilgili çarpıcı suçlamalarda bulundu. İpek, Serengil ile evliliklerini boşanma aşamasına getiren olayın eşinin hamilelik için denediği yöntem olduğunu itiraf etti ve eşinin "Mitokondri nakli" yaptırdığını öğrendiğini anlattı. Bu gerçeği öğrenince beyninden vurulmuşa döndüğünü söyleyen İpek, "Kobay mıyım ben?" dedi.

SEREN SERENGİL HASTANELİK OLDU

Yaşar İpek'in kendisiyle ilgili iddialarını duyunca Instagram'dan canlı yayın yapan Seren Serengil, kocasının söylediklerinin doğru olmadığını belirtti. Yayın sırasında ağlayan ünlü isim, ilerleyen saatlerde kendini kötü hissetmeye başladı. Tansiyonunun yükseldiği ve kanaması olduğu söylenen Seren Serengil, yanındaki arkadaşları tarafından en yakındaki hastaneye kaldırıldı.Doktorların müşahede altında tuttuğu Seren Serengil'in yakınları ve bazı hayranları hastaneye giderek bilgi almaya çalıştı. Ancak doktorlar ünlü sunucuyu kimseyle görüştürmüyor.

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