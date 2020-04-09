Yaşar İpek'in 7 yıl hapsi isteniyor!

Televizyoncu Can Tanrıyar'ın Seren Serengil ve Yaşar İpek ile devam eden tartışmasına bir yenisi daha eklendi. Ünlü şarkıcı Yaşar İpek eski eşi Seren Serengil ve kendisi hakkında yayın yapan Can Tanrıyar'ı sosyal medya üzerinden tehdit edince Tanrıyar savcılığa tehdit ve hakarete uğradığı gerekçesiyle savcılığa başvurdu.

'MAHKEMEYE SIĞINMA TEKE TEK ÇIKALIM'

Günaydın'dan Atakan Irmak'ın haberine göre; Can Tanrıyar'ın şikayeti sonrası savcılık Yaşar İpek hakkında soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma kapsamında İpek'in sosyal medyadan yapmış olduğu paylaşımlar ve Tanrıyar'a attığı mesajlar inceleme altına alındı. Yaşar İpek'in Can Tanrıyar'ın kullandığı cep telefonuna "Ya sen nasıl delikanlısın kancık herif benim karım hakkında yazdırıyor benim hakkımda yazıyorsun. Alkolik pislik, erkeksen gel oğlum teke tek görüşelim. Yüce mahkemelere sığınma, tanıdığın ne kadar kabadayı varsa a… k..yım sana sahip çıkarsa, ismi cismi önemli değil benimde adım Yasar İpek' şeklinde mesaj attığı tespit edildi.

'MESAJLARI BEN ATTIM, SUÇLAMAYI KABUL EDİYORUM'

İpek'in yine sosyal paylaşım sitesi üzerinden Tanrıyar'ı ve sahibi olduğu "Uçan Kuş" isimli internet sitesini kastederek "Gereksiz internet sitesi alkolik korkak müptezel. Karısının ahını çeken şerefsiz, kansız kuş, namussuz kuş, gerçek kuşların pisliği bile olamayacak kuş" şeklinde paylaşımda bulunduğu belirlendi. Savcılık tarafından ifadesi alınan Yaşar İpek ise tehdit ve hakaret içerikli mesajları ve paylaşımları kendisinin yaptığını, bu konuda Tanrıyar ile uzlaştığını, suçlamaları kabul ettiğini belirtti.

7 YIL HAPSİ İSTENİYOR

Savcılık yürütülen soruşturma sonunda şüphelinin söz konusu paylaşımları da kabul etmesi üzerine Yaşar İpek hakkında 'Basit Tehdit' ve 'Hakaret' suçlarını işlediği gerekçesiyle 7 yıla kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. Ünlü şarkıcı ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıkacak.