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  3. Yaşar İpek ile Seren Serengil'in boşanma davasında ortalık karıştı! Ses kaydı tepkisi

Yaşar İpek ile Seren Serengil'in boşanma davasında ortalık karıştı! Ses kaydı tepkisi

Yaşar İpek ile Seren Serengil'in boşanma davasında ortalık karıştı! Ses kaydı tepkisi

Yaşar İpek, eşi Seren Serengil'in boşanma davası açtığını belirtmesi üzerine sosyal medyadan bir açıklamada bulundu. İpek, Serengil'in davasının iptal olduğunu ve bu nedenle kendisinin dava açtığını belirtti.

Mayıs 2018'de dünyaevine giren Seren Serengil ile Yaşar İpek'in bir süredir boşanacağı konuşuluyordu. İddialar doğru çıktı ve dün Seren Serengil, sosyal medya hesabından eşi Yaşar İpek'e bayramdan önce boşanma davası açtığını duyurdu.

"AÇIKLAMA EKSİKTİR"

Son olarak bugün Yaşar İpek, Seren Serengil'in açıklamasının ardından bir duyuruda bulundu. Sosyal medya hesabından boşanma dilekçesini paylaşan İpek, Seren Serengil'in açtığı boşanma davasını kendi talebiyle işlemden kaldırdığını ve bu kez kendisinin boşanma davası açtığını dile getirdi.

SES KAYDI TEPKİSİ

Açıklamada Yaşar İpek ile Seren Serengil arasında yaşanan bir tartışmayı yansıtan bir ses kaydının internette paylaşıldığı, ses kaydı ile ilgili suç duyurusunda bulunulacağı da belirtildi.

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