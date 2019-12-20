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  3. Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam: Herkesten önce ben rap yaptım

Yasak Elma'nın yıldızı Şevval Sam, önceki gece Cihangir’de bir mekanda şarkı söyledi.

Mekan çıkışın muhabirlerin sorularını yanıtlayan Sam, "Rap, popun önüne geçti" yorumları için şöyle dedi:

"Müzik organik bir şey, döneme göre toplumun ihtiyaçlarına bürünüyor. Şimdiki gençler kendisini rap müzikle ifade ediyor. Bu çocuklar yaşlandıklarında torunlarına ‘Biz gençken rap dinlerdik’ diyecekler. Ayrıca sizin haberiniz yok, ben rap’i herkesten önce söyledim. 2007’de ‘İstanbul Secrets’ diye bir albüm yapmıştım."


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