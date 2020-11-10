Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin 4 milyon başarısı!

Yasak Elma sayesinde kariyerinde müthiş bir sıçrama yaşayan Eda Ece, sosyal konulara duyarlılığı, kadın ve hayvan hakları konusundaki çabalarıyla da takdir ediliyor.

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme geliyor. Instagram hesabının 4 milyon takipçiye ulaştığını ve hızla hayran kitlesinin arttığını da gözlemleniyor. Eda Ece, kasım güzelliğini All Magazin dergisindeki pozlarıyla sergiledi. Sosyal medyada da bu pozları paylaşan oyuncuya, binlerce beğeni geldi.