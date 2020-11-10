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  • Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin 4 milyon başarısı!
10 Kasım 2020 Salı 15:33 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin 4 milyon başarısı!

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'nin 4 milyon başarısı!

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'ye rol arkadaşı Şevval Sam'ın sıklıkla ‘Kendi güzel, kalbi güzel' diye söylediği biliniyor. Ünlü oyuncu, Kasım güzelliğini dergi pozlarıyla sergiledi.

Yasak Elma sayesinde kariyerinde müthiş bir sıçrama yaşayan Eda Ece, sosyal konulara duyarlılığı, kadın ve hayvan hakları konusundaki çabalarıyla da takdir ediliyor.

Ünlü oyuncu, sosyal medya paylaşımları ile de sık sık gündeme geliyor. Instagram hesabının 4 milyon takipçiye ulaştığını ve hızla hayran kitlesinin arttığını da gözlemleniyor. Eda Ece, kasım güzelliğini All Magazin dergisindeki pozlarıyla sergiledi. Sosyal medyada da bu pozları paylaşan oyuncuya, binlerce beğeni geldi.

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