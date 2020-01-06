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  3. Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece'den yeni proje!

Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece'den yeni proje!

Yasak Elma'nın 'Yıldız'ı Eda Ece'den yeni proje!

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece'nin, yeni bir proje için anlaşma sağladığı öğrenildi.

Geçtiğimiz günlerde Eda Ece, ünlü yapımcı Faruk Aksoy'la görüntülenmişti. Bu görüşmenin nedeni belli oldu. Ece'nin, yeni proje için Aksoy'la bir araya geldiği öğrenildi. Zamanının çoğunu Yasak Elma dizisinin setinde geçiren oyuncu, bahar aylarında yeni bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacak.

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Yasak Elma dizisinin de yapım şirketi olan Medyapım, yabancı bir projeden uyarlanan bir film projesi için Eda Ece'ye teklif götürdü. Başarılı oyuncu Ece yoğun temposuna rağmen, dizi sezonu biter bitmez yeni projelere başlayacak. Genç ve güzel oyuncu Eda Ece Mayıs ayına kadar çekimleri devam edecek Yasak Elma'dan sonra yeni sinema projesi için çalışmaya devam edecek.


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