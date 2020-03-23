Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece'den sevgilisi Buğrahan Tuncer'e romantik kutlama

Oyuncu Eda Ece, Anadolu Efes’te oynayan basketbolcu Buğrahan Tuncer ile uzun bir süredir aşk yaşıyor. İkili aşklarını dolu dizgin yaşamaya devam ederken, zaman zaman sosyal medyadan da paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak Eda Ece, bugün 27 yaşına basan sevgilisinin doğum gününü Instagram hesabından kutladı.

'TÜM DİLEKLERİN GERÇEK OLSUN'

İlişkilerinin evliliğe gittiği düşünülen çiftten Ece, yaptığı paylaşıma "Happy birthday Piquee!!! Love, Shakira. Nice mutlu senelere Buriiiiiiiim, tüm dileklerin gerçek olsun" notunu düştü.

DIŞARI MI ÇIKTI?

Öte yandan oyuncunun sevgilisiyle paylaştığı fotoğrafta restoranda olması üzerine bir hayranı, "Dışarımı çıkmış, eski fotodur inşallah. O kadar sitem edip dışarı çıkmaz heralde" mesajını yazdı. Ece ise fotoğrafın eski olduğunu dile getirdi.