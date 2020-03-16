Yasak Elma'nın yıldızı Eda Ece isyan etti!
Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren oyuncu Eda Ece, sosyal medya hesabından isyan etti. Koronavirüsün Türkiye'de ortaya çıkmasının ardından setlerin devam etmesine sinirlenen Ece, "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor" dedi.
Koronavirüs, tüm dünyayı etkisi altına almaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün Twitter hesabından yaptığı açıklama ile toplam koronavirüs vaka sayısının 18 olduğunu açıkladı. Koronavirüsün Türkiye'de de ortaya çıkmasının ardından önlemler alınmaya devam ediyor. Okulların tatil olmasının ardından birçok etkinlik ise iptal edildi. 29 yaşındaki oyuncu Eda Ece ise dizi setlerinin hala devam etmesine isyan etti.
İSYAN ETTİ
Konuyla ilgili Twitter hesabından bir paylaşımda bulunan Ece, "Tüm bunlar olurken setler devam ediyor..." ifadelerini kullandı.