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14 Eylül 2020 Pazartesi 13:58 | Son Güncelleme:

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece afili pozuyla sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece afili pozuyla sosyal medyayı salladı

Yasak Elma'nın Yıldız'ı Eda Ece afili pozuyla sosyal medyayı salladı. Yasak Elma dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteri ile büyük beğeni toplayan Eda Ece sık sık magazin gündeminde yerini alıyor. Bu sefer çalımlı bir pozunu yayınlayan oyuncuya ünlü isimlerden iltifat üstüne iltifat geldi.

Yasak Elma dizisinde Yıldız karakterine hayat veren Eda Ece afili pozuyla sosyal medyayı salladı. Yıldız karakteri ile büyük beğeni kazanan Eda Ece'nin yeni paylaşımına beğeni yağdı. Bu sefer afili bir pozunu yayınlayan oyuncuya ünlü isimlerden iltifat üstüne iltifat geldi.

İşte Eda Ece'nin o pozu...

EDA ECE KİMDİR?

Eda Ece, 20 Haziran 1990 yılında İstanbul’da doğdu. Şişli Terakki Lisesi’nden mezun olduktan sonra, Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde okudu. 2011 yılında Pis Yedili dizisiyle profesyonel oyunculuk hayatına başlayan Eda Ece, “Beni Böyle Sev”, “İlişki Durumu Karışık” tv dizilerinde, “Kızım İçin”, “Kocan Kadar Konuş”, “Kocan Kadar Konuş Diriliş”, “Görümce”, “Deli Dumrul” ve “Yol Arkadaşım” sinema filmlerinde rol aldı.

Eda Ece son olarak, 2018 yılı Ocak ayında izleyiciyle buluşacak olan “Deliha 2” filminde rol almıştır.

<p>Editör Duygu Gecü Yüzseven /duygu.gecu@turkmedya.com.tr</p>

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