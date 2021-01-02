Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ve Gökhan Alkan sarmaş dolaş pozla aşka geldi

Başrollerinde Eda Ece ve Şevval Sam'ın rol aldığı entrika dolu Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade sosyal medya paylaşımları ile dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Yasak Elma dizisi setinde tanışan ve aşk yaşayama başlayan Nesrin Cavadzade ile Gökhan Alkan çifti dikkat çeken isimlerden oldu.



'ALIN YAZIM'

2020'nin sürpriz çiftleri arasına yazdıran ikili sosyal medya hesaplarından sarmaş dolaş pozlarını paylaştı. Gökhan Alkan, Yasak Elma'nın Şahika'sı Nesrin Cavadzade ile verdiği pozda 'Alın yazım' anlamını vermek için sevgilisinin adını kendi alnına etiketledi.

Ünlü çiftin paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü.