Yasak Elma'da rol alan Nesrin Cavadzade'den sokağa çıkma yasağı esprisi

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında 65 yaş üstü insanların ardından 20 yaşın altındaki kişilerin de sokağa çıkması yasaklandı. Bu karar üzerine sosyal medyada ünlülerden de çeşitli paylaşımlar geldi.

'SON KEZ DIŞARI ÇIKTIM'

Ünlüler dünyasında özellikle gözler 20 yaşından küçük olan şarkıcı Aleyna Tilki'ye çevrilirken, dikkat çeken bir paylaşım oyuncu Nesrin Cavadzade'den geldi. Cavadzade, bu yasak ile ilgili ilginç bir paylaşım yaptı. Instagram’dan sokakta çekildiği bir karesini paylaşan güzel oyuncu, “20 yaşın altındakilere yasak geldi. son kez dışarı çıktım” dedi. Bu esprili paylaşım takipçileri tarafından da oldukça beğeni aldı.