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  3. Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor

Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor

Üç sezondur ilgiyle takip edilen Yasak Elma dizisinde flaş bir gelişme yaşandı. Dizide Leyla karakterine hayat veren Tuvana Türkay'ın, ekibe veda edeceği öğrenildi.

Neslihan Yeşilyurt'un yönetmen koltuğunda oturduğu, usta yapımcı Fatih Aksoy imzalı dizide önümüzdeki bölümlerde flaş bir ayrılık yaşanacak. TV100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Talat Bulut, Şevval Sam ve Eda Ece'nin başrollerini paylaştığı dizinin kadrosuna bu sezon Leyla karakteriyle dahil olan Tuvana Türkay, projeye veda edecek.

Senaryodaki hikâyesi biten güzel oyuncu 70. bölümde ekibe veda edecek.


Yasak Elma'da flaş ayrılık! Yıldız isim diziye veda ediyor
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