Yasak Elma bu akşam var mı? Yasak Elma 64.bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yasak Elma bu akşam var mı? sorusu arama motorunda yoğun olarak araştırılıyor. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece, Nesrin Cavadzade, Tuvana Türkay ve Barış Kılıç'ın üstlendiği Yasak Elma her Pazartesi FOX ekranlarında yayınlanıyor. Sevilen dizide Zerrin Taşdemir karakterine hayat veren Nilgün Türksever dizinin yeni bölümlerinde ortalığı fena halde karıştıracak. Yasak Elma bu akşam var mı? diye merak edenler için yanıtı haberimizde yer alıyor..

YASAK ELMA BU AKŞAM VAR MI?

Yasak Elma 6 Ocak Fox yayın akışında yer almıyor. Yasak Elma 2 hafta ara verdi.13 Ocak tarihinden itibaren kaldığı yerden devam edecek.

YASAK ELMA 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.



YASAK ELMA 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.