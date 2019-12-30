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  3. Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 63. son bölüm izleme linki!

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yasak Elma 63. son bölüm izleme linki!

Yasak Elma 64. bölüm fragmanı yayınlandı mı" Yasak Elma 63. son bölüm izleme linki!

Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu yoğun bir şekilde aratılmaya başladı. Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Yasak Elma izleyicilerini ekran başına kilitlemeyi başarıyor. Dizinin son bölümünde Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Haberimiz içerisinden Yasak Elma yeni bölüm fragmanı ile ilgili detaylara ve 62. son bölüm özetine ulaşabilirsiniz

Ekranların sevilen ve vazgeçilmez dizisi Yasak Elma Pazartesi akşamlarına damgasını vurmaya devam ediyor. Başrollerini Talat Bulut, Şevval Sam, Eda Ece ve Barış Kılıç’ın paylaştığı Yasak Elma dizisi 30 Aralık Pazartesi günü yayınlanan 63. bölümüyle izleyicilerini ekran başına kilitledi.  Son bölümde Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır. Yasak Elma 64. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusunun cevabı haberimizde

YASAK ELMA 64. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Yasak Elma yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlanır yayınlanmaz haberimiz içerisine eklenecektir.

YASAK ELMA 63. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yıldız, Leyla ve Halit birlikteliğinden iyice şüphelenmiştir, ne yapacağını düşünürken yardım isteyeceği tek kişi Ender’dir. Ender ve Yıldız kusursuz bir plan yaparak Leyla’yı gönderme derdine düşerler. Leyla başına gelenlerden sonra kendine yeni bir yandaş bulacak ve herkes için yeni bir dönem başlayacaktır.

YASAK ELMA SON BÖLÜM İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

YASAK ELMA KONUSU

Zeynep (Sevda Erginci) ve Yıldız (Eda Ece) birbirine çok düşkün ama hayalleri birbirinden tamamen farklı olan iki kardeştirler. Yıldız’ın hayatı sosyetenin kraliçesi Ender Argun’la (Şevval Sam) tanışınca değişir. Ender, Yıldız’ı kocası Halit Argun’dan (Talat Bulut) kurtulmak için kullanmaya karar vermiş ve Yıldız’a hayatının teklifini sunmuştur.

Yıldız’ın hayatında bunlar olurken, Zeynep’in çalıştığı firma Alihan Taşdemir (Onur Tuna) tarafından satın alınır. Alihan son derece kibirli, ukala, zengin bir iş adamıdır. Zeynep ve Alihan’ın zıtlıkları kısa zamanda bir etkileşime dönüşür. Zeynep’in bilmediği şey ise Alihan’ın Halit’in ortağı ve ikinci karısının kardeşi olmasıdır. Yıldız’ın vereceği karar sadece kendini değil Zeynep’i de etkileyecektir.

 


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