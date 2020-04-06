Fox Tv'nin ilgi ile takip edilen dizisi Yasak Elma hakkında araştırmalar yoğun bir şekilde gerçekleştiriliyor. Yasak Elma 6 Nisan bu akşam var mı? Yasak Elma yeni bölüm neden yok? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Yasak Elma dizisi koronavirüs tedbirleri kapsamında dizi çekimlerine ara verdiğini açıklamıştı. Dizinin yeni bölümünün yerine 'Kafalar Karışık' adlı yerli film ekrana gelecek.

YASAK ELMA 6 NİSAN BU AKŞAM VAR MI?



Yasak Elma'nın yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin yeni bölümünün yerine 'Kafalar Karışık' adlı yerli film ekrana gelecek.

YASAK ELMA SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Yıldız, Kerim’in yeni CEO olduğunu öğrenmenin şaşkınlığını yaşarken onun Şahika tarafından işe alındığını öğrenip ondan uzak kalmaya çalışır.

Ender Şahika’nın yaptığı hain planı anlar ve hayatlarından çıkarmak için elinden geleni yapar. Ancak Şahika’nın kendini kurtarmak için ettiği teklif ona cazip gelecektir.

Halit ise Yıldız’ı geri kazanmak için elinden geleni yapmaya kararlıdır ama Yıldız’ın kafası çoktan karışmıştır.