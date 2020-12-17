Yaprak Dökümü'nün Fikret'i Bennu Yıldırımlar Exxen'de dizide rol alacak

Acun Ilıcalı kurduğu dijital platform Exxen için birbirinden ünlü isimlerle anlaşma sağlamaya devam ediyor.

Başrollerinde Özge Özpirinçci ve Caner Cindoruk gibi isimlerle Kadın dizisinde rol alan Bennu Yıldırımlar yeni proje müjdesini verdi. Kadın’ın Hatice’si Bennu Yıldırımlar, yeni sezon için gelen tekliflerin hepsini geri çeviriyordu ancak yeni bir gelişme yaşandı.

Bennu Yıldırımlar, usta televizyoncu İrfan Şahin’in Exxen için çekeceği diziye tamam dedi. Dizinin cast çalışmaları devam ederken yönetmen koltuğunda Yüksel Aksu oturacak.