Yalın ve Sıla'dan düet müjdesi! Yeni yılın ilk günü çıkacak

Pandemi döneminde sosyal medyada canlı yayın açarak sık sık düet yapan Sıla ve Yalın büyük beğeni toplamıştı. Hayranlarından gelen olumlu geri dönüşleri değerlendiren Sıla ve Yalın’dan müjdeli haber geldi. 20 yıldır dost olan ikili ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ adlı şarkının söz ve müziğinin altına imza attılar.

Önümüzdeki hafta stüdyoya girmeyi planlayan Sıla ve Yalın yeni şarkının klibi için de beraber kamera karşısına geçecek.

ŞARKI YENİ YILIN İLK GÜNÜ ÇIKACAK

Murathan Özbekin yönetmen koltuğunda oturacağı ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ klip çekimlerini Bodrum’da gerçekleştirilecek. Merakla beklenen şarkı yeni yılın ilk günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.