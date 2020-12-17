17 Aralık 2020 Perşembe 12:20 | Son Güncelleme:
Yalın ve Sıla'dan düet müjdesi! Yeni yılın ilk günü çıkacak
Hazer Amani ile boşanma aşamasında olan Sıla ve yakın dostu Yalın sevenlerine müjdeli haberi verdi. Pandemide sık sık sosyal medya üzerinden düet yapan ikili Ver O Zaman Gömleklerimi adlı şarkıyı seslendirecek.
Pandemi döneminde sosyal medyada canlı yayın açarak sık sık düet yapan Sıla ve Yalın büyük beğeni toplamıştı. Hayranlarından gelen olumlu geri dönüşleri değerlendiren Sıla ve Yalın’dan müjdeli haber geldi. 20 yıldır dost olan ikili ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ adlı şarkının söz ve müziğinin altına imza attılar.
Önümüzdeki hafta stüdyoya girmeyi planlayan Sıla ve Yalın yeni şarkının klibi için de beraber kamera karşısına geçecek.
ŞARKI YENİ YILIN İLK GÜNÜ ÇIKACAK
Murathan Özbekin yönetmen koltuğunda oturacağı ‘Ver O Zaman Gömleklerimi’ klip çekimlerini Bodrum’da gerçekleştirilecek. Merakla beklenen şarkı yeni yılın ilk günü tüm dijital platformlarda yerini alacak.