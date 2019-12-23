Yalın flaşlar patlayınca şoke oldu! Yanlış anlaşılmayı böyle önledi

Yakışıklı popçunun yanında bir bayan arkadaşı vardı. Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, gazetecilerin, ''Yalın Bey hanımefendi sevgiliniz mi'' sorusuna ''Hayır arkadaşlar. Arkadaşımın kız arkadaşı. Onu bekliyoruz. Yanlış yazılmasın” dedi. Popçu, daha sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu.