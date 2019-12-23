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  3. Yalın flaşlar patlayınca şoke oldu! Yanlış anlaşılmayı böyle önledi

Yalın flaşlar patlayınca şoke oldu! Yanlış anlaşılmayı böyle önledi

Yalın flaşlar patlayınca şoke oldu! Yanlış anlaşılmayı böyle önledi

Geçtiğimiz yıl Hazal Emre'den ayrıldıktan sonra uzun süredir kimseyle görüntülenmeyen popçu Yalın, önceki gece Bebek'te bir mekandan çıkarken görüntülendi.

Yakışıklı popçunun yanında bir bayan arkadaşı vardı. Flaşların patlamasıyla şoke olan ikili, gazetecilerin, ''Yalın Bey hanımefendi sevgiliniz mi'' sorusuna ''Hayır arkadaşlar. Arkadaşımın kız arkadaşı. Onu bekliyoruz. Yanlış yazılmasın” dedi. Popçu, daha sonra gecenin karanlığında gözlerden kayboldu. 


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