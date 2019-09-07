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Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı

Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı

Son dönemde şarkıcı kimliğiyle öne çıkan Oğuzhan Koç, önceki gün Harbiye'de konser verdi. Koç'un 4 yıllık sevgilisi Yağmur Tanrısevsin ise büyük bir hayal kırıklığı yaşadı.

Önceki akşam sevgilisinin Harbiye Açıkhava’daki konserini izlemeye giden Tanrısevsin “Oğuzhan Bey’in size sahnede bir evlilik teklifi olur mu?” sorusuna karşılık, “Öyle bir sürpriz yapacağını zannetmiyorum. Sürpriz varsa da adı sürpriz. Onun için bir şey diyemem” cevabını verdi. O akşam bir sürpriz beklediğini belli eden güzel oyuncu sevgilisinden evlilik teklifi alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi.

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