Yağmur Tanrısevsin hayal kırıklığı yaşadı

Önceki akşam sevgilisinin Harbiye Açıkhava’daki konserini izlemeye giden Tanrısevsin “Oğuzhan Bey’in size sahnede bir evlilik teklifi olur mu?” sorusuna karşılık, “Öyle bir sürpriz yapacağını zannetmiyorum. Sürpriz varsa da adı sürpriz. Onun için bir şey diyemem” cevabını verdi. O akşam bir sürpriz beklediğini belli eden güzel oyuncu sevgilisinden evlilik teklifi alamayınca büyük hayal kırıklığı yaşadığı iddia edildi.