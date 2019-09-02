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  3. Yağmur Tanrısevsin evlilik sorularını yanıtladı: 'Nikah masasına...'

Yağmur Tanrısevsin evlilik sorularını yanıtladı: 'Nikah masasına...'

Yağmur Tanrısevsin evlilik sorularını yanıtladı: 'Nikah masasına...'

Oğuzhan Koç ile 4 yıldır aşk yaşayan Yağmur Tanrısevsin, önceki gün muhabirlerin sorularını yanıtladı. Evlilik soruları üzerine Tanrısevsin, yakın zamanda evlenmeyi düşünmediklerini dile getirdi.

“Baba Parası” isimli filmle beyazperdeye gelecek olan oyuncu Yağmur Tanrısevsin, ekranlarda ise uzun süredir yer almıyor. Ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç’la 4 yıldır birlikte olan Tanrısevsin, önceki gün magazin muhabirlerinin sorularını yanıtladı. “Ne zaman evlenmeyi düşünüyorsunuz?” sorusuna oyuncu “Şu anda nikah masasına oturma zamanı değil. Aileler tanıştı, bizim planlarımızı biliyorlar.” yanıtını verdi.

OĞUZHAN KOÇ EVLENMEK İSTEMİYOR MU?

Son olarak Oğuzhan Koç’un yakın arkadaşı Eser Yenenler’in haziran ayındaki düğününe sevgilisi ile birlikte katılan ünlü oyuncunun evlenmek istediği iddia edilmişti. Yakın arkadaşları Eser Yenenler ve İbrahim Büyükak’ın evlenmesi ile çiftin üzerindeki evlilik baskısının arttığı fakat Oğuzhan Koç’un evliliğe sıcak bakmadığı öne sürülmüştü.

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