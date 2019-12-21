Yağmur Sarnıç çocuklarına şiddet mi uyguladı? Emre Aşık çocuklarının velayetini aldı!

Yağmur Sarnıç'ın eski futbolcu Emre Aşık'a ihanet ettiği iddiasıyla başlayan çekişmeli boşanma davası geçtiğimiz yazdan beri sürüyor. Özellikle çocukların velayeti için karşı karşıya gelen ikiliden son gülen taraf Emre Aşık oldu.

MORLUKLARI OKUL YÖNETİMİ GÖRDÜ

Miniklerin eğitim gördükleri okul yönetimi, Erol ile Elvin'deki morlukları fark etti ve çocukların anne Yağmur Aşık'tan şiddet gördüğü ortaya çıktı. Okul yönetimi, hemen darpı belgeleyen görüntüleri kolluk kuvvetleri ve babaya bildirdi. Aşık, velayet için mahkemeye başvurdu. Emre Aşık'ı haklı bulan mahkeme, iki çocuğun da velayetini tamamen babaya verdi. Mahkeme, çocuklarını sadece hafta sonu görebilen Yağmur Aşık'ın bu hakkını da elinden aldı. Çiftin diğer bir çocuğunun da velayeti; daha önce benzer sebepten dolayı babaya verilmişti.

Öte yandan bir televizyon programına telefonla katılan Emre Aşık'ın avukatı, çocukların artık güvende olduğunu söyleyerek, Yağmur Sarnıç'ın küçük kızı Eslem'i kaçırmaya teşebbüs ettiği hatta Emre Aşık'ın kızını zor kurtardığını dile getirdi.