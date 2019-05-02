Yağmur Sarıoğlu'ndan 'Sabri iflas mı etti?' sorusuna cevap!

Yağmur Sarıoğlu'na bir takipçisi "Geçen bir gazetede Polo araca binerken fotoğraf gördüm iflas diye bahsetmişler aslı var mı" sorusunu yöneltti. Pilot Yağmur Sarıoğlu bu soruya "Arabada önde oturan Sabri'nin 25 yıllık mahalle arkadaşı ve araba onun. Basın bunu bile bile böyle bir haber yapmış reyting uğruna. Sağlık olsun" cevabını verdi.

Yağmur Sarıoğlu, 'Eşiniz bu kadar çok kazanıyorken neden çalışıp aileniz uzak kalıyorsunuz' sorusuna ise, 'Eşimin kazancı onun alın teri, benim kazancım benim alın terim' yanıtını verdi.

Ünlü pilot Yağmur Sarıoğlu geçtiğimiz gün savaş uçağında yaptığı akrobatik hareketlerle gündeme gelmişti.



