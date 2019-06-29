Yağmur Sarıoğlu, takipçisinin çirkin sorusuna öyle bir cevap verdi ki...

Instagram hesabını kapattığı için boşanacağı iddia edilen, bunun üzerine tekrar sosyal medyaya dönen Yağmur Sarıoğlu, eşi Sabri Sarıoğlu ile birlikte çekildikleri bir fotoğrafını paylaştı.

Ancak fotoğrafın altına gelen "Acaba bu adama parası olmadan da bakar mısın? Kandırmayalım kendimizi" yorumuna sessiz kalamadı.

"7 BİN LİRALIK ARABAYA BİNİYORDUK"

"Üf bir bitmediniz. Biz birlikte olmaya başladığımızda eşim 18 yaşındaydı ve milyon dolar yerine 7000 liralık arabaya biniyor, boş mukaveleye oynuyordu" diye cevap veren Sarıoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Çok şükür ikimiz de alın terimizle çok çalışarak geldik bir yerlere. Kirli düşüncelerinizi kendi hayatınıza saklayın bize bulaşmayınız rica edeceğim"

Özel bir hava yolu şirketinde pilotluk yapan Yağmur Sarıoğlu "Yenge reizi bırakırsan sana olan sevgimiz saygımız helal değildir. Onun gibi karakterli yüreği temiz bi adam bulamazsın" yorumuna da sessiz kalmadı.

"Magazin basınının reyting uğruna ürettiği fantezilere ne kadar takılıyorsunuz. 17 yıldır birlikteyiz biz bakmayın siz onlara. Biz hiç dikkate almıyor, kendi işimize bakıyoruz."