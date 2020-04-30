Yağmur Atacan kimdir? Pınar Altuğ’un eşi Yağmur Atacan kaç yaşındadır, nereli? gibi soruların yanıtları merak ediliyor. Pınar Altuğ- Yağmur Atacan çifti sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündeme geliyor. Türk oyuncu ve müzisyen Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. Yağmur Atacan'a dair merak edilenlerin tümünü sizler için derledik.

YAĞMUR ATACAN KİMDİR?



Türk oyuncu ve müzisyen Yağmur Atacan, 19 Mayıs 1983 tarihinde dünyaya geldi. Yugoslavya göçmeni bir ailenin çocuğu olan Yağmur Atacan, asker olan babasının tayinleri nedeniyle Gaziantep'te dünyaya geldi. Annesi diş hekimidir. İlkokulu Eskişehir'de okudu. Lise eğitimini Üsküdar Anadolu Lisesi'nde tamamladı. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümündeki eğitimini bıraktı. 2007 yılının Eylül ayında Pınar Altuğ ile nişanlandılar ve 12 Nisan 2008'de dünya evine girdiler.

Yağmur Atacan, lise yıllarında ve 2002 yılında Canbaz isimli oyunda oynadığı "Bebeto" karakteriyle tiyatro sahnesinde yer aldı. Müzik yaşantısında profesyonel baterist olarak 2001, 2002, 2003, 2004, 2005 yıllarında Arkhé ve Hi-Jack gruplarında bulundu. 2006 yılının Ocak ayında başlayan ve halâ devam etmekte olan TRT televizyonunda "Ben İstersem" adlı programın sunuculuğunu yapmaktadır. 27.01.2009 tarihinde eşi Pınar Altuğ'dan Su adını verdikleri kızı olmuştur.Okul hayatına Sanatta yeterlilik eğitimi alarak devam etmektedir. Ticaret hayatına atılmış ve tekne satmaktadır.

PINAR ALTUĞ KİMDİR?



Ünlü oyuncu Pınar Altuğ Atacan, 2 Eylül 1973 tarihinde, İstanbul’da dünyaya geldi.

Altuğ, henüz 6 yaşındayken anne ve babası boşanmıştır. 1994 yılında St.Benoit Fransız Lisesinden mezun olan Altuğ, Lise 2. sınıftayken mankenlik yapmaya başladı. Liseyi bitirdikten sonra 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme bölümüne girdi.

Henüz 17 yaşındayken babasını kaybetti. Annesinin çalıştığı tekstil firmasının bir defilesinde Neşe Erberk ile tanıştı ve mankenlik teklifi aldı.

1994 yılında ‘Miss Turkey’ yarışmasında Türkiye güzeli seçildi. Bundan sonra eğitim hayatına devam etmedi.

1995 yılında çeşitli magazin programlarında sunuculuk yapmaya başladı. 1999 yılında ‘Pınar'ın Yemek Zevki’ adlı programı yapmaya başladı ve hemen ardından da mankenliğe veda etti.

2002 yılında hepimizin büyük bir zevkle izlediği ‘Çocuklar Duymasın’ dizisinde önemli bir rolde yer aldı ve herkes tarafından sevildi. Asıl şöhreti de bu diziyle yakaladı.

Altuğ, ilk evliliğini 2000 yılında Umut Elçioğlu ile yaptı ve 25 Eylül 2005 tarihinde boşandı. 2. evliliğini ise; 2008 yılında Yağmur Atacan ile yaptı. Bu evliliğinden 2009 yılında “Su” adından bir kız evladı oldu.