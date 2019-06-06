Vizyonun 'Şuursuz Aşıklar'ı olacaklar

‘Hercai’ dizisindeki performansıyla son dönemin en parlak isimlerinden olan Ebru Şahin ile ödüllü oyuncu İsmail Hacıoğlu, beyazperdede buluşmaya hazırlanıyor! İkili, 'Şuursuz Aşk' adlı filmde başrolü paylaşacak.

Şeddadi Yapım’ın imza atacağı filmde İsmail Hacıoğlu 'Yusuf' adlı engelli bir simitçiye, Ebru Şahin ise akıl hastanesinde tedavi gören 'Menekşe' rolüne hayat verecek. 1980 İhtilali’nde geçen filmde Yusuf ile Menekşe’nin yolları bir akıl hastanesinde kesişecek. Umut Ertek’in yönetmenlik koltuğuna oturduğu filmde, Nazan Kesal, Burcu Kara ve gibi isimlerde rol alacak. Etkileyici bir aşk hikâyesini beyazperdeye taşıyacak olan filmin çekimleri 24 Haziran’da start alacak.