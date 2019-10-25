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Vizyonda komedi zamanı

Vizyonda komedi zamanı

Vizyon seyircisi yeni sezonda bol kahkaha atmaya hazırlanıyor. ‘Azizler’ ve ‘Baba Parası’ ocakta seyirciyle buluşacak.

Recep ASLAN

Sinema sezonun başlamasıyla yeni filmler de görücüye çıkmaya başladı. 2020’de vizyona girmeye hazırlanan ‘Baba Parası’ ve ‘Azizler’ filmi iddialı kadrosuyla vizyon seyircisinin yüzünde tebessüm ettirmeye hazırlanıyor. Binnur Kaya, Haluk Bilginer, Engin Günaydın ve İrem Sak gibi usta oyuncuların kadrosunda bulunduğu ‘Azizler’ filmi, çekimlerine önceki gün İstanbul’da start verdi. Sezonun en iddialı yapımlarından biri olarak öne çıkan yapım, 2020’de seyircisini selamlayacak. 

KAHKAHANIN REKABETİ OLMAZ 

Yeni yılla birlikte vizyonda girecek olan diğer yapımlardan biri de  Ahmet Kural ve Murat Cemcir’in rol aldığı ‘Baba Parası’… Önceki gün basının karşısına çıkan oyuncular, gazetecilerle heyecanlarını paylaştı. Gişe kaygısı yaşamadıklarını söyleyen Cemcir, “Filmlerimizde yaş sınırı yok, ılımlı ve komik şekilde konuşmalarımız oluyor. 4-5 kişi ailemiz gelse yeter. Ben kahkahanın rekabeti olmaz diyorum, komedi her zaman olsun, herkes başarılı olsun” dedi. 

 

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