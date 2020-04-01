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  3. Victoria's Secret modeli Alexina Graham koronavirüse yakalandı

Victoria's Secret modeli Alexina Graham koronavirüse yakalandı

Victoria's Secret modeli Alexina Graham koronavirüse yakalandı

Victoria's Secret modeli Alexina Graham, koronavirüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

30 yaşındaki Graham, salgın nedeniyle bütün planlarını iptal etti ve ABD’den ülkesi İngiltere’ye dönerek sosyal izolasyona girdi. Graham, daha önce yaptığı bir sosyal medya paylaşımında İngiltere’de Nottinghamshire’da yaşayan kız kardeşinin yanına gittiğini belirtti.

TEDAVİSİ DEVAM EDİYOR

Graham "Aslında New York’ta yaşıyorum ama bugünleri yalnız geçirmek istemedim" dedi. Fakat daha sonra Corona virüs semptomları gösterince hastaneye kaldırıldı. Graham'ın, ateşinin yükseldiği ve nefes darlığı çektiği belirtildi. Model sosyal medya paylaşımında durumunun kötü olmadığını ve hastanede tedavisinin devam ettiğini bildirdi.


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