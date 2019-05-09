Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,2446
  • 7,0024
  • 257.792
  • 88.856
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor

Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor

Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor

Türkiye hayranı olan, ay yıldız dövmeli top model Ana Beatriz Barros, Antalya'da düzenlenecek Leather&Fur Fashion Show'da podyumda yürüyecek.

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nce (TDKD) 22- 25 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Leather&Fur Fashion Show fuarının açılış defilesinde, ay yıldız dövmesi ve Türkiye'ye hayranlığıyla tanınan top model Ana Beatriz Barros podyumda yürüyecek. Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros'un adı, fuara gelecek 1500'ün üzerinde yabancı davetli arasında, TDKD tarafından yapılan anket sonucu belirlendi.

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı satın alma heyetinin katılacağı bu yılki organizasyonun süper modelinin Ana Beatriz Barros olduğunu belirterek, "Ay yıldızlı dövmesiyle milli duygularımızı daha da ön plana çıkaran Ana Beatriz Barros'u Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

(DHA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor
Seçkin Piriler ve Kaan Tangöze arasındaki kavgayı çıkaran o fotoğraf!
Kim Kardashian 17 mahkumun serbest kalmasını sağladı
Nafakaları ödenmemiş gösteriyor!
Büşra Develi'nin yeni sevgilisi bakın kim çıktı!
Rejimin İdlib´teki saldırılarını görüntüleyen Demirören Haber Ajansı (DHA) ekibi kent merkezine gide

Esed Rejimi Uçakları Türk Muhabirleri Bombaladı! Ölümden Döndüler...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Televizyon tarihinde sorulmuş en saçma sorular

Dünyanın en eski 10 stadı