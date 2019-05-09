Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros Antalya'ya geliyor

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği'nce (TDKD) 22- 25 Mayıs'ta Antalya'da düzenlenecek Leather&Fur Fashion Show fuarının açılış defilesinde, ay yıldız dövmesi ve Türkiye'ye hayranlığıyla tanınan top model Ana Beatriz Barros podyumda yürüyecek. Victoria Secret modeli Ana Beatriz Barros'un adı, fuara gelecek 1500'ün üzerinde yabancı davetli arasında, TDKD tarafından yapılan anket sonucu belirlendi.

TDKD Başkanı Gürkan Gözmen, yerli yatırımcıların yanı sıra yabancı satın alma heyetinin katılacağı bu yılki organizasyonun süper modelinin Ana Beatriz Barros olduğunu belirterek, "Ay yıldızlı dövmesiyle milli duygularımızı daha da ön plana çıkaran Ana Beatriz Barros'u Türkiye'de görmekten mutluluk duyacağız" dedi.

(DHA)