Velayet davasını kaybeden Ceren Hindistan sert çıktı: Açıklayacaklarıma şok olacaksınız!

Ceren Hindistan ile iş insanı Ümit Aslan arasındaki velayet mücadelesi sürüyor... Aslan, 5 yaşındaki kızı Arya Rima'ya bakamadığı iddiasıyla oyuncuya açtığı velayet davasını geçen hafta kaybetti. Takvim gazetesinde yer alan habere göre; mahkeme, her ayın belirli günlerinde yatılı olmayacak şekilde baba ile çocuğun görüşmesine karar verdi.

Hakkındaki 'kızına bakamadığı' iddiasını reddeden 31 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla eski eşine kılıç çekti.

Kızının videosunu yayınlayan Hindistan, "Hepiniz ayrişkoyu merak etmiş. O çok iyi. Duygulandırdınız beni. Çok büyük açıklamalar yapacağım. Az daha sabır. Bütün açılan davaları kazandım. Son bir davamız kaldı. Onu da alacağız zaten hiç korkumuz olmadı. Sonra açıklayacaklarıma şok olacaksınız" ifadelerini kullandı.

Ümit Aslan, 2018 yılında "Kızımızın böbreğinde kötü huylu bir tümöre rastlandı. Ama annesi kemoterapi görmesine izin vermedi" diyerek, Arya'nın velayetini istemişti.