22 öğrenciye burs imkanı

Şarkıcı, burs vereceği 22 öğrenci için yapılan projeye destek vermek için Nişantaşı Ctys’de fanlarıyla bir araya geldi. İşadamı Erdoğan Uludağ ile ünlü şarkıcının fanlarının birlikte başlattığı projeye destek veren Önal, “11 kız, 11 erkek öğrenci çocuğumuza burs verilecek. Bu projede yer almak beni çok mutlu etti. Projeyi benim fanlarımdan oluşan bir ekip yapıyor, bana ilettiler ben de seve seve kabul ettim” dedi.