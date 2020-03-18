Uyarıları dikkate almayan Azra Akın, AVM'de görüntülenince panikledi

"Gel Konuşalım" programının haberine göre; Eski Dünya Güzeli Azra Akın; bir AVM'nin içinde bulunan iç çamaşırı mağazasında objektiflere yansıdı.

PANİKLEDİ

Karşısında kameraları gören Azra Akın, panikle mağazadan çıktı. Mahçup bir ifadeyle, "Corona virüs için gerekli önlemleri alıyorum. Oğlumun ihtiyaçları için geldim. Hızlıca çıkacağım o yüzden biraz acelem var" diyerek koşar adımlarla oradan uzaklaştı.

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