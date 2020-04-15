Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,8775
  • 7,5011
  • 380.694
  • 96582
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Magazin
    3. >
  3. Üvey oğlundan Nazan Öncel'e ikinci dava!

Üvey oğlundan Nazan Öncel'e ikinci dava!

Üvey oğlundan Nazan Öncel'e ikinci dava!

2 yıl önce hayatını kaybeden işadamı Akşit Togay'dan kalan Kemerburgaz'daki villa için üvey annesi Nazan Öncel'e açtığı ecri misil (haksız işgal tazminatı) davasını kazanan Berdan Togay, yeniden mahkemeye başvurdu.

Berdan Togay, villada oturan Nazan Öncel’den 6 günlük ecrimisil tutarı olarak 413 lira kazanmıştı. Hürriyet'in haberine göre; İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde dava açan Togay, kalan 22 aylık ecri misil bedeli için şimdilik 60 bin lira talep etti.  


Karantinada kalanlardan yurt personeline klipli teşekkür

Karantinada kalanlardan yurt personeline klipli teşekkür

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Ihlamur demlerken bu hatayı yapmayın!

Ücretsiz izne 1177 lira maaş için jet paket