Usta Sanatçı Selami Şahin, Lider Şahin-Didem Soydan için noktayı koydu

Usta müzisyen Selami Şahin, 2. Sayfa programına konuk oldu. Şahin, oğlu Lider Şahin ile Didem Soydan'ın aşk yaşadığı iddiası ve 'istenmeyen gelin' yorumlarına yanıt verdi

İşte Selami Şahin'in açıklamalarından satırbaşları:

Eski şarkılar çok ilgi görüyor. Birçok yerde konser vereceğiz. İlgi oranı çok yüksek olduğu için mutluluktan uçuyorum. Bir şarkıyı iki defa söyletiyorlar.

Ben müziğe aşığıyım. Müziği bırakırsam yaşayamam. Çok güzel eser olmadan albüm yapmam. Sahneye çıktığım an yeniden doğmuş gibi oluyorum.

35 senedir evliyiz hala benim için koşturuyor. Eşim konusunda çok şanslıyım. Ama o da şanslı... Her şeyime Didem hanım karar veriyor ama doğru karar veriyor.

Çocuklarım bir mekan açtılar. Orada program yapacağım. Onlar artık büyüdüler. Onlara "insan ne ekerse onu biçer" dedim.

Kazandığımız para hepimizin. Bunu ayırmak yok.

Zengin değilim fakir de değilim. Allah'a şükür edelim. Çocuklarımın geleceği az da olsa bir şeyler yaptık.

Çocuklarımla arkadaşızdır. Onlar büyüdü ben onların hayatına karışmam. (Didem Soydan aileden veto yedi iddiası) Sizin ne kadar bilginiz varsa benim de o kadar var.

(Habertürk)