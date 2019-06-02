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02 Haziran 2019 Pazar 16:08 | Son Güncelleme: 02 Haziran 2019 Pazar 16:12

Usta sanatçı Emel Sayın yıllar sonra en büyük pişmanlığını açıkladı

Usta sanatçı Emel Sayın yıllar sonra en büyük pişmanlığını açıkladı

Güzel oyuncu ve sanatçı Emel Sayın, Hülya Koçyiğit'in programına konuk oldu. Emel Sayın, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken en büyük pişmanlığını da evlat sahibi olamamak olduğunu söyledi.

Usta sanatçı Emel Sayın, çocukluk arkadaşı Hülya Koçyiğit'in programında hayattaki en büyük pişmanlığını anlattı.

EN BÜYÜK PİŞMANLIĞININ...

Güzel oyuncu ve sanatçı Emel Sayın, Hülya Koçyiğit'in TRT 2'de yayınlanan Film Gibi Hayatlar programına konuk oldu. Sayın, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulunurken en büyük pişmanlığını da evlat sahibi olamamak olduğunu söyledi.

YÜREK BURKAN İTİRAF

Çocukluk arkadaşı olan Koçyiğit ile geçmişten günümüze birçok konu hakkında sohbet eden Sayın, "Kimse bilmez ama biz çocukluk arkadaşıyız. Annelerimiz sayesinde tanıştık, iyi ki de tanışmışız" dedi. "Hayattaki en büyük pişmanlığın nedir" sorusuna "Evlat sahibi olamamak" yanıtını veren sanatçı, evlat sevgisinin yerine yeğenlerini koyduğunu ve onları çok sevdiğini söyledi.

"OKULUN ASSOLİSTİ GİBİYDİM"

Müzikle olan ilişkisinin çok küçük yaşlarda başladığını belirten Emel Sayın, ilk hatırladığının da henüz altı yaşında müzik dersinde söylediği ağıt olduğunu belirterek, "O günden sonra her sınıf müzik dersinde beni çağırmaya başladı, okulun assolisti gibiydim." dedi. İlk sinema filmi teklifinin de sahne aldığı mekanın kulisinde edildiğini belirten Emel Sayın, Ayhan Işık'la birlikte oynayacağını söylediklerinde çok heyecanlandığını dile getirdi.

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