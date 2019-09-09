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  3. Usta sanatçı Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Usta sanatçı Dinçer Sümer hayatını kaybetti

Ünlü tiyatrocu Dinçer Sümer (81) İzmir'de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt Dinçer Sümer'in vefatı dolayısıyla mesaj yayımladı:

Kurumumuz emekli rejisörlerinden, eski Edebi Kurul üyemiz, Türk tiyatromuzun değerli ismi Dinçer Sümer'in vefat haberini büyük bir teessürle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli rejisörümüze Allah’tan rahmet niyaz ediyor, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum.

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